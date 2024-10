Bericht: Microsoft hat mehrere neue Xbox Cloud Gaming-Funktionen in Arbeit

HQ

Lange Zeit war es möglich, die meisten Spiele, die über Game Pass Ultimate verfügbar sind, über die Cloud zu spielen, was bedeutet, dass Ihr Mobiltelefon, Ihr müder alter Laptop oder Ihr Smart-TV bald zum Spielen von Call of Duty: Black Ops 6 verwendet werden können - vorausgesetzt, Sie haben eine gute Internetverbindung.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Mitglieder des Xbox Insiders-Programms in naher Zukunft ihre gesamte Spielesammlung über Xbox Cloud Gaming spielen können (in der Regel dauert es noch etwa einen Monat, bis das Feature öffentlich veröffentlicht wird) und somit nicht mehr an die Game Pass-Auswahl gebunden sind. Aber anscheinend hat Microsoft größere Pläne als das.

Ein Artikel bei The Verge enthüllt mehrere neue Funktionen, an denen derzeit gearbeitet wird, darunter Controller, die sich direkt mit der Cloud verbinden können, um eine schnellere Reaktion zu ermöglichen, eine bessere Bildqualität (höhere Bitrate) und weitere Funktionen.

Wann genau wir die ersten greifbaren Anzeichen davon sehen werden, ist noch ungewiss, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen.