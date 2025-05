Bericht: Microsoft hat die Arbeit an einem Xbox-Handheld pausiert

HQ

Es galt lange Zeit als offenes Geheimnis, dass Microsoft an einer tragbaren Xbox arbeitet, etwas, das sowohl gemunkelt als auch von Xbox-Führungskräften deutlich angedeutet wurde. Zuletzt gab es jedoch Berichte, dass bereits in diesem Jahr ein Portable von Asus Xbox erscheinen soll, und nun soll dies Microsoft dazu veranlasst haben, seine Pläne zu überdenken.

Der zuverlässige Windows-Central-Redakteur Jez Corden schreibt, dass man nun stattdessen Ressourcen in die Optimierung der Gaming-Aspekte von Windows 11 investieren wird, um sicherzustellen, dass Partnergeräte wie die bereits erwähnte tragbare Asus-Hardware so gut wie möglich funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie ihre eigene Konsole aufgeben, auch wenn die Arbeit an dem Gerät jetzt pausiert ist, und der Bericht besagt, dass "Microsoft in Zukunft immer noch stark in die Entwicklung seiner eigenen Xbox-Gaming-Handheld-Technologie investiert".

Vermutlich wurde Microsoft durch die Berichte gestresst, dass der Wechsel zu Steam OS Windows-basierte tragbare Geräte noch besser funktionieren lässt. Daher entscheiden sie sich jetzt dafür, in erster Linie Windows 11 zu optimieren, und es wird daher keine Entlassungen geben. Windows Central betont auch, dass "der Nachfolger der Xbox Series X absolut sicher ist und die Entwicklung auf Hochtouren läuft".

Was halten Sie davon, ist es die richtige Priorität, Windows 11 zuerst für Spiele zu optimieren und die Entwickler von Drittanbietern tragbare Xbox-Geräte auf den Markt bringen zu lassen, oder sollten sie versuchen, ihre eigene tragbare Hardware herauszubringen?