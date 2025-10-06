Bericht: Microsoft entwickelt ein Spiel im Uncharted-Stil für Xbox One

HQ

Lange Zeit war die Xbox 360 beliebter als die PlayStation 3 und schien gute Chancen zu haben, Sony zu übertreffen. Aber schließlich nahm Sony Fahrt auf, und am Ende der Generation hatten sie weltweit mehr als die Xbox 360 verkauft (zum großen Teil dank des viel größeren Erfolgs in Japan, während die Xbox 360 im Westen etwas größer war).

Es ist schwer zu sagen, wann genau diese Wende begann, aber vielleicht war es, als Microsoft begann, sich auf Kinect und Gelegenheitsspiele zu konzentrieren und sich dafür entschied, fast ausschließlich neue Teile seiner Kernserie zu veröffentlichen: Fable, Forza, Gears of War und Halo - etwas, das zu einer Franchise-Müdigkeit führte. Eine weitere begründete Vermutung wäre, als Sony den Nachfolger von Uncharted: Drake's Fortune von Naughty Dog veröffentlichte, nämlich Uncharted 2: Among Thieves. Damit zementierte sich Naughty Dog als Riese und bewies, wozu die schwer zu entwickelnde PlayStation 3 in den richtigen Händen fähig war.

Nun enthüllt der stets gut informierte YouTube-Kanal DidYouKnowGaming, dass Microsoft definitiv auf die Uncharted-Serie aufmerksam geworden ist und sie eigentlich mit einer eigenen Alternative herausfordern wollte, die auf den Arbeitstitel Project Ranger hörte. Es wurde von den Grafikzauberern Black Tusk Studios entwickelt, die später ihren Namen änderten und zum Gears of War-Studio The Coalition wurden.

Microsoft glaubte fest an das Spiel, das auf der E3 2013 kurz vorgestellt wurde (wenn auch ohne Titel oder formelle Ankündigung), und die Prämisse wird als ein von Mission Impossible inspiriertes Abenteuer beschrieben.

Wir wissen nicht genau, warum das Spiel auf Eis gelegt wurde, aber The Coalition entwickelte stattdessen Gears of War 4, und die Xbox One schaffte es nie, in Bezug auf die Verkaufszahlen wirklich mit der PlayStation 4 zu konkurrieren.

Schauen Sie sich das Video unten an. Es ist ein sehr interessantes Feature mit mehreren Einblicken in Project Ranger, die eine Vorstellung davon geben, wie es gewesen wäre.