Bericht: Microsoft bot Sony einen zehnjährigen Call of Duty-Vertrag an

Die Frage, was die Zukunft für Call of Duty auf PlayStation bereithält, ist ein großes Gesprächsthema, seit Microsoft seine Absicht angekündigt hat, Activision Blizzard zu übernehmen. Während wir verschiedene Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer gesehen haben, die alle ähnliche Dinge sagen, wie es heißt, PlayStation nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen zu wollen oder frühere Deals einhalten zu wollen, ist ein neuer Bericht von der New York Times gekommen, der darauf hindeutet, dass Microsoft Sony einen jahrzehntelangen Vertrag angeboten hat, um das Spiel weiterhin auf PS-Konsolen zu verkaufen.

Dem Bericht zufolge wurde der Deal am 11. November vorgeschlagen und hätte dazu geführt, dass Call of Duty noch zehn Jahre auf PlayStation verkauft worden wäre. Es wurde jedoch gesagt, dass Sony beschlossen hat, diese Behauptung nicht zu kommentieren.

Dieser Deal müsste nur unter der Bedingung abgeschlossen werden, dass die Übernahme von Handelsorganisationen auf der ganzen Welt genehmigt wird, was Microsoft offensichtlich immer noch ziemlich zuversichtlich zu sein scheint.