Bericht: Microsoft beabsichtigt, "in den kommenden Tagen" Berufung gegen die CMA einzulegen

Viele waren schockiert, als die britische Competition and Markets Authority kürzlich beschloss, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Höhe von 68,7 Milliarden US-Dollar zu blockieren, zumal sich der Grund für die Sperrung der CMA um den Cloud-Gaming-Markt drehte und wie sich dies auf den Wettbewerb in diesem Sektor auswirken könnte. Unnötig zu erwähnen, dass Microsoft über die Entscheidung nicht glücklich war und sofort ankündigte, dass es Berufung einlegen würde.

Nun hat The Telegraph (danke, Yahoo! Finance) berichtet, dass Microsoft beabsichtigt, "in den kommenden Tagen" Berufung gegen die CMA einzulegen und dass es einen Anwalt hinzugezogen hat, der Erfahrung mit der Überwindung von Regulierungsbehörden haben soll.

Daniel Beard KC wurde angeworben, um sicherzustellen, dass Microsoft diese Berufung erfolgreich gewinnt, und setzt seine Arbeit fort, die ursprünglich spät im Genehmigungsverfahren und kurz vor der Blockade der Übernahme durch die CMA begonnen hatte.

Was den Zeitplan für die Berufung betrifft, so heißt es, dass es Monate dauern könnte und weit über die ursprüngliche Frist vom 18. Juli hinaus. Diese Frist wird jedoch wahrscheinlich trotzdem verlängert, da die US-Aufsichtsbehörden die Übernahme ebenfalls anfechten wollen.

In dem Bericht heißt es auch, dass die European Commission voraussichtlich in den kommenden Wochen ihr Urteil in dieser Angelegenheit veröffentlichen wird und dass dieses Gremium dazu neigt, den Deal zu genehmigen.