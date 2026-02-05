Bericht: Metroid Prime 4 verkauft eine Million Exemplare

HQ

Neulich veröffentlichte Nintendo seinen Quartalsbericht für den Zeitraum Oktober bis Dezember und präsentierte aktualisierte Verkaufszahlen für Spiele und Hardware. Etwas, worauf viele Menschen jedoch reagierten, war das mysteriöse Fehlen von Metroid Prime 4: Beyond, was manche als Unzufriedenheit von Nintendo mit dem Ergebnis interpretierten.

Unabhängig davon, warum die Verkaufszahlen des Spiels nicht genannt wurden, scheint es dennoch einen ordentlichen Start hingelegt zu haben. Game File-Gründer Stephen Totilo schreibt über Bluesky, dass beide Versionen des Spiels (Switch und Switch 2) zusammen Samus' neuestes Abenteuer zu einem Millionenfach gemacht haben.

Es ist unbestreitbar immer noch seltsam, dass die Figuren fehlten, und es ist vernünftig anzunehmen, dass sie niedriger sind als Nintendo gehofft hatte, aber die Metroid-Reihe war nie wirklich ein großer Verkaufslinie, und das bisher erfolgreichste Spiel ist Metroid Dread aus dem Jahr 2021. Die Tatsache, dass Metroid Prime 4: Beyond in weniger als einem Monat eine Million Exemplare verkauft hat, zeigt, dass das Interesse trotz gemischter Kritiken weiterhin besteht, und hoffentlich bedeutet das, dass wir Samus in ihren eigenen Abenteuern noch nicht zum letzten Mal gesehen haben.