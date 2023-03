Bericht: Meta plant, den Quest 3 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen

HQ

Es sieht so aus, als würde sich die Meta Quest Virtual-Reality-Plattform in diesem Jahr weiterentwickeln. Ein neuer Bericht von The Verge enthüllt, dass das riesige Technologieunternehmen das Meta Quest 3 noch in diesem Jahr auf den Markt bringen und veröffentlichen möchte, neben der Arbeit an zwei weiteren Headsets, die auf der Linie erscheinen werden.

Der Quest 3, der den Codenamen Stinson trägt, soll doppelt so dünn und doppelt so leistungsfähig sein wie der Quest 2 und wird etwas mehr kosten als das aktuelle Modell. Es wird auch Mixed-Reality-Erlebnisse geben, um weitere immersive Elemente hinzuzufügen.

Im Jahr 2024 und darüber hinaus wird uns gesagt, dass wir ein "zugänglicheres" Headset mit dem Codenamen Ventura erwarten, das plant, die größtmögliche Leistung zu einem erschwinglicheren Preis zu liefern.

Es folgt der Codename La Jolla, das bisher leistungsstärkste Headset des Unternehmens sein soll und "fotorealistische Codec-Avatare" enthalten soll.

Hinzu kommt, dass die zweite Generation der Meta-Datenbrillen für diesen Herbst geplant ist, gefolgt von einer dritten Generation im Jahr 2025, alles vor der lang erwarteten Ankunft der AR-Brille, die für 2027 geplant ist.

Auf welches der Produkte freuen Sie sich am meisten?