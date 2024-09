Bericht: Mehr als die Hälfte der GAAS-Projekte von Playstation sind entweder gefloppt oder wurden eingestampft

HQ

Lange Zeit galt der Live-Service als die Melodie der Zukunft, als sichere Cashcow und als Quelle scheinbar unerschöpflicher Potenziale und Spielerbase. Etwas, an dem Sony und PlayStation offensichtlich teilnehmen wollten und das vor einigen Jahren stolz als "der Weg in die Zukunft" präsentiert wurde und in das die internen Entwickler in Zukunft stark investieren würden.

Die Situation heute ist natürlich eine deutlich andere, und der GAAS-Markt ist übersättigt. Das wird deutlich, wenn man sich die vielen Projekte ansieht, die PlayStation im Ofen hatte, und mehr als die Hälfte davon sind entweder gefloppt oder verworfen worden. Milliarden von Dollar gehen den Bach runter.

Hier ist die vollständige Liste, die auf dem basiert, was wir wissen, und dem jeweiligen Status der Spiele.



MLB The Show - Erfolgreich



Helldivers 2 - Erfolgreich



Foamstars - Scheitern



Destruction All-Stars - Scheitern



Concord - Versagen



Die letzten von uns Fraktionen - Verschrottet



Rache von Bungie - Verschrottet



Verdrehtes Metall - Verschrottet



Neue IP von Deviation Games - Verschrottet



Neue IP von London Studio - Verschrottet



Spider-Man: Das große Netz - Verschrottet



Marathon - In Entwicklung



Fairgame$ - In Entwicklung



Neue IP från Bend Studio - In Entwicklung



Horizon Multiplayer - In Entwicklung



Horizon MMO - In Entwicklung



Kurz gesagt: Von insgesamt 16 Projekten wurden neun entweder vorzeitig verworfen oder sind gescheitert. Auch die Nachrichten der letzten Wochen scheinen darauf hinzudeuten, dass die Zukunft von Marathon in Gefahr ist. In Bezug auf Fairgame$ gibt es einige bessere Anzeichen, aber die Entwicklung wird von Jade Raymond geleitet, die nicht gerade für ihr Know-how im GAAS-Genre bekannt ist.

