Bericht: Marvel's Wolverine um einen neuen Trailer beim nächsten PlayStation State of Play zu erhalten

Wir könnten bald einen neuen Blick auf Marvel's Wolverine sehen, da es wahrscheinlich bei Sonys nächster State of Play-Präsentation erscheinen wird, die anscheinend gegen Ende des Monats kommt.

Wir haben seit 2021 nichts Offizielles mehr von Insomniacs Wolverine-Spiel gesehen. Natürlich gab es die nachteiligen Leaks, die zwischen damals und heute aufgetreten sind, aber diese gaben uns keine völlig genaue Darstellung davon, wo das Spiel zu dieser Zeit stand.

Quellen, die mit Insider Gaming sprachen, verrieten, dass Marvel's Wolverine "mit ziemlicher Sicherheit" beim nächsten State of Play-Event dabei sein werden, da Insomniac Berichten zufolge einen Trailer bereit hat. Dieselben Quellen wiesen auch auf Ende September als Datum für den nächsten Stand der Dinge hin.

Wir haben immer noch keine Ahnung, wann das Wolverine-Spiel erscheinen wird, aber es besteht Hoffnung auf ein baldiges Datum, wenn wir uns möglicherweise auf eine große Enthüllung freuen können. Ein bisschen Gameplay, das im neuen Trailer enthalten ist, würde sicherlich sehr gut ankommen, da es uns ein Gefühl dafür geben würde, wie wir tatsächlich Marvel's Wolverine spielen werden, wann immer es veröffentlicht wird.