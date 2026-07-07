Bericht: Marvel's Blade wurde intern verzögert

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Marvel's Blade, das nächste Spiel des Dishonored-Entwicklers Arkane Lyon, hat offenbar ein weiteres Problem. Erst vor Kurzem haben wir darüber gesprochen, dass das Spiel möglicherweise abgesetzt wird und Arkane geschlossen wird. Jetzt haben wir Neuigkeiten über die Entlassungen bei Xbox, und wir wissen, dass die Lage nicht ganz so schlimm ist, aber man sollte trotzdem nicht erwarten, dass Marvel's Blade bald erscheint.

Laut der Berichterstattung von The Verge über den großen Xbox-Reset hat Arkane Lyon mit Blade das Budget überschritten und wurde intern verzögert. Wir wissen nicht genau, wofür das Budget Marvel's Blade ist, aber Jason Schreier von Bloomberg teilt derzeit die Überzeugung, dass viele AAA-Projekte heutzutage auf die 300-Millionen-Dollar-Marke zusteuern. Es ist nur Spekulation zu sagen, dass Marvel's Blade so viel oder fast so viel kostet, aber angesichts des Projektumfangs und der Entwicklungszeit (die angenommen wird, mindestens seit 2022 zu sein), ergibt ein explodierendes Budget zunehmend mehr Sinn.

Arkane Lyon hat seit Deathloop von 2021 kein Spiel mehr veröffentlicht, das nicht ganz so viel öffentliche Anklang fand wie die Dishonored-Spiele. Da wir so gut wie nichts von Marvel's Blade gesehen haben, ist es schwer zu sagen, ob es das Warten wert sein wird, wenn es endlich erscheint, aber es scheint noch ein langer Weg vor uns zu liegen, bis wir das Spiel in der Hand haben. Derzeit sucht Xbox, Arkane Lyon zu veräußern und einen neuen Besitzer für den Entwickler zu finden.