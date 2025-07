Bericht: Margot Robbie wird ein Remake von Attack of the 50 Foot Woman mit Tim Burton drehen

Nach dem Erfolg von Barbie war Margot Robbie größtenteils im Mutterschaftsurlaub und war hauptsächlich hinter der Kamera in Produzentenrollen zu sehen. Jetzt kehrt sie jedoch zur Schauspielerei zurück, und der zuverlässige Jeff Sneider schreibt, dass sie etwas wirklich Aufregendes in Arbeit hat.

Er behauptet, dass Robbie sich mit keinem Geringeren als Tim Burton (Beetlejuice, Batman, Charlie und die Schokoladenfabrik, Wednesday) zusammengetan hat, um in der Neuverfilmung von Attack of the 50 Foot Woman mitzuspielen. Robbie spielt nicht nur die riesige Frau im Filmtitel, sondern hat auch eine produzierende Rolle.

Das Original kam 1958 in die Kinos und handelt von einer Frau, die von Außerirdischen vergrößert wurde, und obwohl es kein großer Erfolg war, erreichte der Film Kultstatus. Die seltsame Prämisse passt perfekt zu Burton, und Robbie scheint die offensichtliche Wahl für die Hauptrolle der Nancy Fowler Archer (im Original gespielt von Allison Hayes) zu sein.