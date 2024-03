Bericht: Margot Robbie dreht einen Die Sims-Film

HQ

Wird es jemals eine Fortsetzung des letztjährigen Erfolgs Barbie geben? Wir wissen es noch nicht und es gab einige gemischte Signale von Seiten der Beteiligten. Es scheint jedoch, dass Barbie selbst, Margot Robbie, auf den Geschmack gekommen ist, einen Film zu machen, der auf einem scheinbar schwierigen Thema basiert - und nun einen Die Sims-Film produzieren wird.

Das sagt der Insider Jeff Sneider, der auch schreibt, dass Kate Herron Regie führen wird. Sie hat zuvor an der TV-Serie Loki mitgewirkt und wird in der zweiten Staffel auch bei einer Episode von The Last of Us Regie führen.

Wir haben keine weiteren Details zu nennen, aber mehrere Unternehmen sind Berichten zufolge interessiert, und wenn man bedenkt, was für eine riesige Lizenz Die Sims ist, wie gut viele Videospieladaptionen abgeschnitten haben und die Starqualität von Margot Robbie - wir sind nicht ganz überrascht, dass die Studios interessiert sind.

Was denkst du, wie würde ein Die Sims-Film aussehen? Wird es das Gleiche sein wie Barbie mit einem Sim, der anfängt, für sich selbst zu denken, oder glaubst du, dass sie sich für etwas anderes entscheiden werden?