Bericht: Mad Max: The Wasteland wird für den kleinen Bildschirm neu konzipiert

Trotz des großen Hypes gelang es Furiosa nicht, die Kinokassen in Schwung zu bringen, und diese finanzielle Enttäuschung zwang den von Regisseur George Miller geplanten Film Mad Max: The Wasteland in den Hintergrund. Jetzt deuten jedoch neue Gerüchte darauf hin, dass das Projekt einen zweiten Wind gefunden haben könnte - diesmal als Fernsehserie und nicht als Spielfilm.

Berichten zufolge begann Miller kurz nach Fury Road mit dem Schreiben von The Wasteland und entwarf eine Geschichte, die erneut Max Rockatansky folgte, aber vor dem Chaos und dem Wahnsinn von Fury Road spielte – ungefähr in der gleichen Ära wie das Videospiel Mad Max von 2015. Die Informationen stammen vom YouTube-Kanal Mad Max Bible, also wie immer mit Vorsicht genießen. Tom Hardy, der Max in Fury Road verkörperte, hat sich zuvor zu The Wasteland geäußert und schien zu bezweifeln, dass es jemals passieren würde. Dennoch hat er die Tür nicht ganz zugeschlagen und klargestellt, dass seine Skepsis mehr dem aktuellen Zustand des Drehbuchs als der Gesundheit des Franchise selbst gilt.

Könnte eine TV-Serie funktionieren? Absolut. Viele Fans würden sich über mehr postapokalyptisches Chaos von George Miller freuen.