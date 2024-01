Bericht: Lords of the Fallen 2 ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant

HQ

Soulslikes sind zum Zeitpunkt des Schreibens auf dem Spielemarkt nicht gerade Mangelware, und die Anzahl der Klone scheint nur noch zuzunehmen. Eines der erfolgreichsten davon war Lords of the Fallen von CI Games, das mit seinen epischen Schlachten und seiner düsteren Fantasy-Welt ein Überraschungserfolg war.

Allein in den ersten zehn Tagen konnte Lords of the Fallen satte eine Million Exemplare verkaufen, was für einen bis dahin relativ unbekannten Titel (zumindest das 2014 erschienene Original) sicherlich nicht schlecht ist. Etwas, das CI Games nun dazu veranlasst hat, mit der Arbeit an der Fortsetzung zu beginnen.

Das Studio selbst hat die Informationen jedoch nicht bestätigt (oder dementiert), sie stammen stattdessen von dem Videospielforscher Kurakasis, der feststellte, dass CI Games den Namen "Death of the Fallen" markenrechtlich schützen ließ, was ihn dazu veranlasste, unter anderem auf LinkedIn weiter zu graben.

Sie können seinen vollständigen und sehr ausführlichen Bericht im folgenden X-Post lesen, aber die Quintessenz scheint zu sein, dass Lords of the Fallen 2 höchstwahrscheinlich im Jahr 2026 veröffentlicht wird, wenn alles nach Plan verläuft.

Was hältst du von Lords of the Fallen und freust du dich auf eine Fortsetzung?