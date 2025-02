Bericht: Linda Cerdellini spielt Jason Voorhees' Mutter in Friday the 13th Prequel-Serie

Eine Friday the 13th Prequel-Serie ist in Arbeit, und sie hat vielleicht gerade ihre Pamela Voorhees gefunden. Linda Cardellini, bekannt für ihre Rollen in den Scooby-Doo-Filmen sowie dem Oscar-prämierten Green Book und der Netflix-Serie Dead to Me, wird die Rolle übernehmen.

Das sagt Jeff Sneider, der normalerweise ein ziemlich zuverlässiger Insider ist, wenn es um Hollywood-Scoops geht. Wir haben nicht viel mehr Informationen über den Bericht, dass Cardellini die Hauptrolle in der Serie spielen wird und dass sie für die Rolle der Pamela Voorhees ins Auge gefasst wird.

Pamela ist die Mutter von Jason Voorhees, und obwohl Jason die ikonischste Figur in Friday the 13th ist, ist es Pamela, die oft als übergeordnete Antagonistin angesehen wird. Die Prequel-Serie mit dem Titel Crystal Lake hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum, aber die Fans hoffen auf vielversprechende Neuigkeiten bald.