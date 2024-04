Bericht: Life is Strange: True Colors -Entwickler Deck Nine wegen toxischer Kultur angeklagt

HQ

Es ist nicht das erste Mal, dass wir einen Bericht sehen, in dem behauptet wird, dass ein Spieleentwickler eine toxische Kultur fördert und sogar missbräuchliche Mitarbeiter schützt. In der Vergangenheit war Activision vielleicht der berüchtigtste Übeltäter, aber es scheint, als ob auch das Studio hinter Life is Strange: True Colors mit ähnlichen Problemen konfrontiert ist.

In einem sehr detaillierten und erschütternden Bericht von IGN wird erwähnt, dass Entwickler Deck Nine mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert ist. Dem Bericht zufolge ist es dem Management des Studios nicht gelungen, eine toxische Arbeitskultur zu verhindern, in der missbräuchliche Führungskräfte bestehen bleiben, in der das Mobbing von Personen, die um eine authentische Darstellung in ihren Spielen bitten, unkontrolliert bleibt, in der Hass und rassistische Symbolik in die Projekte eindringen und in der Crunch gefördert wird.

In dem Bericht heißt es, dass ein Entwickler während der Entwicklung von True Colors einen ganzen Monat lang zwischen 70 und 80 Stunden pro Woche und ohne einen freien Tag arbeiten konnte. Obwohl es hieß, dass dies nie vorgeschrieben war, gab es immer zu viel Arbeit, die in der verfügbaren Zeit erledigt werden musste. Einige behaupten, dass dies mit der Beziehung zwischen Deck Nine und Square Enix zu tun hat, da von dem Entwickler erwartet wurde, dass er enge Fristen mit einem kleinen Budget einhält, wobei einige Personen sogar so weit gehen zu sagen, dass Square Enix London "Tyrannen" seien.

Aber der angebliche Druck von Square ist nur eines von vielen Problemen, mit denen Deck Nine konfrontiert ist. In dem Bericht heißt es sogar, dass der Entwickler mit mehreren unbehandelten Fällen von sexueller Belästigung oder Transphobie konfrontiert war, wobei direkt erwähnt wird, dass "jede Frau, mit der ich für diesen Artikel gesprochen habe, mindestens eine Geschichte hatte, in der sie während ihrer Zeit dort schlecht behandelt oder belästigt wurde, und fast alle sagten, dass sie das Gefühl hatten, außergewöhnlich hart kämpfen zu müssen, um Gehaltserhöhungen oder Beförderungen zu erhalten."

In dem Bericht wurde mehrfach erwähnt, dass der ehemalige CCO von Deck Nine, Zak Garriss, einer der schwerwiegendsten Täter bei der Belästigung weiblicher Mitarbeiter war, mit Vorwürfen, dass er Mitarbeiter "lieben " würde, persönliche Gespräche anzetteln, ihnen außerhalb der Arbeitszeit SMS schicken und ihnen das Gefühl geben würde, sich unwohl zu fühlen.

Während Square Enix sich noch nicht zu diesen Vorwürfen geäußert hat, hat Deck Nine eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: "Wir legen größten Wert auf das Wohlergehen jedes Mitarbeiters bei Deck Nine. Wir haben strenge Verhaltensrichtlinien, und sobald Vorwürfe oder Probleme an die Personalabteilung gemeldet werden, werden diese vertraulich untersucht, bewertet und so schnell und effektiv wie möglich mit den beteiligten Parteien besprochen. Es ist immer unsere Absicht, ein positives, nachhaltiges und erfolgreiches Studio zu erhalten, indem wir unsere Mitarbeiter an die erste Stelle setzen."

Dieser schockierende Bericht kommt auch, nachdem Deck Nine Anfang des Jahres gezwungen war, rund ein Fünftel seiner Mitarbeiter zu entlassen, alles aufgrund der "sich verschlechternden Marktbedingungen".