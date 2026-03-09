Bericht: "Lego Horizon wurde nur auf der Switch veröffentlicht, weil es vom Lego vorgeschrieben wurde"

HQ

Viele waren wirklich überrascht, als Sony Lego Horizon Adventures ankündigte und bestätigte, dass es neben PC und PlayStation 5 auch auf der Switch 2 erscheinen wird. Es wurde als Beginn einer potenziell neuen Strategie von Sony gesehen, bei der Multi-Formate häufiger werden würde und ein Spiel, falls es für die Switch-Zielgruppe geeignet war, auch auf Nintendo-Konsolen erscheinen konnte.

Aber seitdem haben wir keine Sony-Spiele mehr für die Switch gesehen, und nun scheinen wir eine Antwort auf die Frage zu haben, warum diese Strategie für Lego Horizon Adventures gewählt wurde. Der Journalist Reece "Kiwi Talkz" Reilly, bekannt für viele ausführliche Interviews mit namhaften Entwicklern, schrieb in den sozialen Medien, dass es einfach eine Forderung von Lego sei, damit Sony die Zusammenarbeit bekommen sollte:

"Lego Horizon wurde nur auf der Switch veröffentlicht, weil es von der Lego-Gruppe vorgeschrieben wurde."

Wenn ihn ein Nutzer fragt, ob das Spekulation sei oder etwas, das er tatsächlich weiß, antwortete er: "Das sind Informationen, die ich kenne" und fügte hinzu: "Sony sieht Nintendo als direkten Konkurrenten." Kurz gesagt, wir haben Lego zu verdanken, dass Aloys' Abenteuer auf der Switch verfügbar sind, denn wenn es nach Sony gegangen wäre, Es wäre offenbar ein exklusiver Konsolentitel gewesen.