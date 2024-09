Bericht: LA Thieves hat es auf mehrere CDL-Veteranen für seinen Kader für 2025 abgesehen

HQ

Während wir immer noch auf eine definitive Bestätigung warten, wie der Kader 2025 Call of Duty League für die Los Angeles Thieves aussehen wird, hat sich der E-Sport-Reporter Jacob Hale an X gewandt, um einen Bericht zu teilen, in dem behauptet wird, dass das Team im Besitz von 100 Thieves ein Auge auf mehrere CDL-Veteranen geworfen hat.

Uns wurde gesagt, dass die ehemaligen Toronto Ultra -Stars Thomas "Scrappy" Ernst und Dylan "Envoy" Hannon sich dem Cloud9 New York -Profi Paco "HyDra" Rusiewiez anschließen werden, alles zusammen mit dem aktuellen LA Thieves -Mitglied Daniel "Ghosty" Rothe, um ein Roster zu bilden, das von Troy "Sender" Michaels trainiert wird.

Da dies noch von der LA Thieves bestätigt werden muss, müssen wir abwarten und sehen, ob dieser Kader zum Tragen kommt, aber er scheint auf jeden Fall ein fähiger zu sein, der in der CDL-Saison 2025 einige Probleme verursachen könnte.