Bericht: Kojima Productions' OD Spiel entkommt der Xbox-'Säuberung'

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Dies sind entscheidende Zeiten für die Videospielbranche und für Xbox' fortbestehende Position an der Spitze dieses Sektors. Wie bereits berichtet, führt die Xbox-Spieleabteilung eine umfassende Umstrukturierung von Studios, Mitarbeitern und Inhalten durch, die alle Abteilungen betrifft, darunter einen Sperr von Vereinbarungen für Game Pass-Veröffentlichungen, die Schließung von Studios wie Compulsion Games und Ninja Theory sowie den Rückzug der Finanzierung externer Projekte, wie gestern Abend angekündigt wurde bezüglich IO Interactive und dessen Project Fantasy - obwohl es so aussieht, als würde Letzteres auch ohne Microsofts Finanzierung umgesetzt werden.

Wie dem auch sei, es scheint einige Titel zu geben, die vor dieser 'Säuberung' von Studios und Projekten bei Xbox sicher sind, und einer davon ist OD, das mysteriöse Spiel von Kojima Productions, über das wir bis heute so gut wie nichts wissen. Laut IGN-Quellen ist Hideo Kojimas Projekt sicher und Xbox Publishing wird es weiterhin unterstützen. Das Unternehmen hat außerdem in Stellungnahmen gegenüber Bloomberg versprochen, dass es seine Investitionen in Videospiele nicht reduzieren wird.

"Wir werden unsere Gesamtinvestition in Videospiele nicht reduzieren. Wir erwarten, ungefähr genauso viel in Inhalte zu investieren wie im letzten Jahr. Was sich ändert, ist, wo wir investieren und welche Art von Projekten wir unterstützen."

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, ist das Finanzjahr von Microsoft nun zu Ende, und es besteht die Befürchtung, dass die Schließung mehrerer Entwicklungsstudios und die Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern im Unternehmen in den kommenden Tagen bestätigt wird.