Bericht: "Kein noch so großer Groll, keine Wünsche oder Lügen werden sich ändern", dass Superman ein großer Erfolg war

In diesem Sommer lastete viel auf den Schultern von Superman. Obwohl das neue DCU mit Creature Commandos im Dezember 2024 einen Vorsprung hatte, war dies das Live-Action-Debüt sowohl für das neue Superman als auch für das gesamte DC Cinematic Universe. Glücklicherweise scheint sie einen guten Start hingelegt zu haben, mit hohen Einschaltquoten und starken Einspielergebnissen sowie einem unglaublich starken Debüt auf HBO Max.

Aber etwas, das die Diskussionen im Vorfeld des Films bestimmt hat, ist, dass Fans des sogenannten Snyderverse, dem vorherigen DC-Filmuniversum, in dem Henry Cavill Superman spielte, hitzige Diskussionen mit denen geführt haben, die dieses neue DCU bevorzugen. Die erste Gruppe möchte oft den Anschein erwecken, dass Superman kommerziell nicht erfolgreich war, während die zweite Gruppe mit dieser Interpretation nicht einverstanden ist. Wer hat also Recht?

Nun hat Forbes in einem Artikel über die mögliche Übernahme von Warner, über die wir bereits berichtet haben, einen tiefen Blick darauf geworfen, wie sich dies auf das DCU auswirken würde, auf dieses Thema eingegangen. Sie verwenden sehr scharfe Formulierungen und schreiben unter anderem:

"Es gibt eine Menge falscher Analysen über Gunn, das DCU und Superman. Einige Websites (meist auf minderwertigen Fanseiten, die Gerüchte und Clickbait verbreiten) versuchen, die Dinge so zu drehen, als ob Superman eine Art Kassenversagen ist und dass das Publikum nicht interessiert ist... Aber man kann es und jeden, der diese falschen Narrative verbreitet, getrost ignorieren."

Forbes fügt außerdem hinzu, dass "Superman der beliebteste Superheldenfilm des Jahres 2025 ist" und "ein Kassenergebnis hatte, das mindestens 40 % oder mehr höher war als bei jedem der vorherigen neun DCEU-Filme der letzten acht Jahre" und "alle drei Veröffentlichungen der Marvel Studios in diesem Jahr, ", zu dem natürlich auch die große Veröffentlichung dieses Sommers, Fantastic Four: First Steps, gehörte. Sie enden mit den Worten:

"Superman erhielt auch allgemeines Lob von der Kritik und hohe Publikumsbewertungen sowie starke Streaming-Zahlen und Home-Entertainment-Verkäufe und -Verleihe. Der Film wird deutlich mehr als 100 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaftet haben und sich in diesem Jahr weltweit 150 Millionen US-Dollar nähern. Es ist kein Misserfolg, es hat nicht unterdurchschnittlich abgeschnitten, es wurde vom Mainstream-Publikum und den meisten Fans weithin geliebt, und kein noch so großer Groll, keine Wünsche oder Lügen werden diese Fakten ändern."

Forbes kommt daher zu dem Schluss, dass Warners neues DCU höchstwahrscheinlich sicher ist, unabhängig davon, wer in Zukunft das Ruder übernimmt, und jeder Wunsch, dies zu ändern, würde wahrscheinlich die Chancen auf einen Deal verringern.

Das nächste Projekt aus dem DCU sollte Anfang 2026 Lanterns sein, aber wie wir kürzlich berichteten, scheint sich dies geändert zu haben, sodass es stattdessen nach Supergirl veröffentlicht wird. Neben diesen beiden wird im nächsten Jahr auch der Film Clayface in die Kinos kommen.