Bericht: Keanu Reeves spielt Shadow in Sonic the Hedgehog 3

Viele Leute waren überrascht, wie gut der erste Sonic the Hedgehog-Film war, und mit der Fortsetzung bewiesen die Filmemacher, dass Erfolg nicht nur auf Glück zurückzuführen ist.

Eine Sache, die zu seiner Popularität beigetragen hat, sind großartige Leistungen von Stars wie Ben Schwartz, Jim Carrey und James Marsden, die es einfach gemacht haben, große Namen zu gewinnen, wie z.B. als bekannt wurde, dass Idris Elba selbst Knuckles spielen würde. Und jetzt scheint es, dass Paramount einen weiteren großen Namen rekrutiert hat, da Keanu Reeves Berichten zufolge bereit ist, die Figur des Shadow zu spielen.

Shadow wird im dritten Film zu sehen sein, der Ende des Jahres Premiere feiern wird, aber leider sind das auch schon alle Details, die wir im Moment zu bieten haben. Wenn man bedenkt, dass Paramount von den Avengers inspirierte Pläne für das Sonic-Universum hat, können wir in Zukunft wahrscheinlich mit weiteren großen Namen in den Besetzungslisten rechnen.

Sonic the Hedgehog 3 Die Dreharbeiten wurden letzten Monat abgeschlossen, so dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass es keine unvorhergesehenen Verzögerungen geben wird, mit einer geplanten Premiere am 20. Dezember.

