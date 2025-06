Bericht: Just Cause 5 befand sich bei Sumo Digital in der Entwicklung, wurde aber vor zwei Jahren gestrichen

Es sind nun sieben Jahre seit Just Cause 4 vergangen, und obwohl es Gerüchte über eine Fortsetzung gab, hat sich nichts materialisiert. Jetzt berichtet Mp1st, dass es scheint, dass Just Cause 5 tatsächlich in der Entwicklung war und vom britischen Studio Sumo Digital entwickelt wurde.

Ein ehemaliger Mitarbeiter verriet auf LinkedIn, dass er an den Fahrzeugaspekten von Just Cause 5 gearbeitet hat, aber im Jahr 2023 alles stillgelegt wurde. Wir haben keine Erklärung dafür, warum Square Enix (dem die Marke gehört) diese Entscheidung getroffen hat, aber es zeigt, dass sie bis vor zwei Jahren immer noch der Serie Priorität eingeräumt haben und bereit waren, in sie zu investieren, was hoffentlich bedeutet, dass jemand anderes das Spiel aufgreifen kann.

Mp1st merkt an, dass die Informationen mit anderen LinkedIn-Einträgen aus der gleichen Ära übereinstimmen, in denen die Leute bei Sumo oft erwähnten, dass sie an einem geheimen Open-World-Titel in einer etablierten Serie arbeiteten, und es scheint vernünftig anzunehmen, dass die Absage zumindest teilweise hinter den großen Entlassungen steckt, die Sumo Digital seitdem vorgenommen hat.