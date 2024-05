Bericht: Indiana Jones and the Great Circle startet diesen Dezember, Verkündet im November

HQ

Gestern wurde bekannt gegeben, dass Xbox am 9. Juni seinen Mega-Spiele-Sommer-Showcase abhalten wird. Während wir alle erwarten, dass Call of Duty-Neuigkeiten dem regulären Showcase folgen werden, bleibt weitgehend unbekannt, was in dieser ersten Show enthalten sein wird.

Ein neuer Bericht von Tom Warren von The Verge könnte jedoch auf einige Veröffentlichungsfenster hindeuten, die wir bei diesem Showcase angekündigt sehen werden. Warren geht nämlich davon aus, dass Indiana Jones and the Great Circle einen Starttermin im Dezember sehen wird, während Avowed einen im November erhält.

Wir wissen bereits, dass Avowed für Herbst/Herbst dieses Jahres angesetzt ist und Indiana Jones and the Great Circle für einige Zeit im Jahr 2024 geplant ist. Die Erweiterung Shattered Space von Starfield soll ebenfalls in diesem Herbst erscheinen, und wir könnten sie im September sehen. Natürlich sind diese nicht offiziell bestätigt, also nimm sie mit deiner vorgeschriebenen Prise Salz.