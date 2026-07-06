Bericht: Id Software und ZeniMax Online Studios werden den "Xbox-Reset" überstehen.

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Wie wir gerade berichtet haben, werden etwa 3.200 Personen in Microsofts Spieleabteilung im Rahmen des Xbox-"Resets" ihren Job verlieren. Der Begriff wurde von Xbox-Chefin Asha Sharma geprägt, die ihn für notwendig hält, weil das Geschäft zu kämpfen hat.

Für Double Fine und Compulsion scheint alles einigermaßen glücklich zu enden, da sie wieder Indie-Studios werden und scheinbar ihre geistigen Eigentumsrechte behalten. Ninja Theory und Undead Labs hingegen haben neue Besitzer gefunden, während Arkane verschiedene Optionen erkundet.

Letzteres war Teil der Bethesda-Übernahme, aber was wird mit anderen Studios geschehen, die zu Bethesda gehören? Glücklicherweise scheint die Antwort zu sein, dass sie zumindest einigermaßen gut abschneiden werden (im Vergleich zur Schließung). Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier schreibt auf Bluesky, dass es zwar sicherlich Entlassungen geben wird, aber sowohl id Software (Doom) als auch ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) überleben werden.

Das ist natürlich keine offizielle Quelle, aber Schreier liegt nur sehr selten falsch, also wenn du dir Sorgen um Bethesdas Entwickler gemacht hast, kannst du zumindest teilweise aufatmen.