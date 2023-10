Bericht: Hyenas war Segas teuerstes Spiel aller Zeiten

HQ

Ende letzten Monats wurde bekannt, dass Creative Assembly und Sega beschlossen hatten, Hyenas abzusagen, einen Shooter, den wir sowohl mit Payday als auch mit Apex Legends verglichen haben, nachdem wir ihn auf der Gamescom spielen durften.

Zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht viele Details über die Absage erhalten, aber Volound und VGC haben viele Details über die ganze Sache zu teilen, darunter Dinge wie schlechtes Management, ein schlecht gemanagter Wechsel der Spiel-Engine, mangelnde Bereitschaft, Risiken einzugehen, und ein allgemeiner Mangel an Richtung. Aber es gibt noch eine andere Sache, die in dem Bericht am meisten auffällt, denn es stellt sich heraus, dass Hyenas Segas teuerstes Spiel aller Zeiten war - einschließlich Shenmue, das lange Zeit das teuerste Spiel aller Zeiten war. Ein anonymer Entwickler sagt:

"Ich vergaß zu erwähnen, dass Hyenas Segas Spiel mit dem größten Budget aller Zeiten war. Gegen Ende waren Leute von Sega Japan mehr oder weniger dauerhaft im britischen Büro, das ist in der ganzen Zeit, in der ich bei CA gearbeitet habe, NIE passiert, sie kamen gelegentlich zu Besuch und überprüften, wie ein Spiel aussah, aber wie ich bereits sagte, im Allgemeinen Hände weg."

Die Entwicklung von Shenmue kostete 70 Millionen US-Dollar, und wenn Hyenas noch teurer war, bedeutet das, dass es ein ernsthafter Kandidat für die kostspieligste Abschaltung aller Zeiten ist.