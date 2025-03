Bericht: Hollow Knight: Silksong erscheint im Juni

HQ

Dieses Jahr ist das dritte, seit Xbox bei seinem Summer Showcase eine ganze Reihe von Spielen enthüllt und versprochen hat, dass wir sie alle in den nächsten 12 Monaten haben werden. Hollow Knight: Silksong war in dieser Serie, und es ist das letzte Mal, dass wir etwas Wesentliches von der erwarteten Fortsetzung von Team Cherry gesehen haben.

Obwohl es weit mehr als 12 Monate gedauert hat, bis wir das Spiel gesehen haben, behauptet Insider Extas1 (via TheGamer), dass wir nicht mehr lange warten müssen. Er glaubt, dass Silksong "spätestens" im Juni im Game Pass erscheinen wird.

Anscheinend ist dies die Frist, die Microsoft für die Veröffentlichung des Spiels gesetzt wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, dass Silksong im Juni erscheinen wird. Kürzlich hat Extas1 etwas falsch gemacht, als er behauptete, dass Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 bei einer Sommershow in den Schatten gestellt werden würde. Er hatte jedoch schon einmal Recht, und eine so kühne Behauptung über etwas wie Hollow Knight: Silksong aufzustellen, ist eine große Sache. Etwas, das er wahrscheinlich nicht aus einer Laune heraus tun wird.

Dennoch empfehlen wir Ihnen, wie immer, bei diesem Gerücht mehr als die empfohlene Tagesdosis Salz zu sich zu nehmen, und lassen Sie sich noch nicht vom Silksong-Hype-Zug abholen, bis etwas Offizielles herauskommt.