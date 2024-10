Bericht: Hier sind die wahren Gründe, warum Assassin's Creed Shadows verzögert wurde

HQ

Obwohl wir von der Ankündigung nicht völlig überrascht waren, war es dennoch sehr enttäuschend zu erfahren, dass Assassin's Creed Shadows verschoben wurde und erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Ubisoft gab uns keine wirkliche Erklärung für die Entscheidung, die die Gaming-Community mit einer Fülle von Spekulationen und Verschwörungstheorien zurückließ (eine der wahnhaftesten behauptete, dass das Spiel einen neuen Protagonisten anstelle von Yasuke bekommen würde). Nun hat der sonst sehr zuverlässige Tom Henderson auf Insider Gaming einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, in dem er die wahren Gründe dafür erläutert.

Er schreibt, dass es nicht an einem einzelnen Problem liegt, sondern "es läuft auf einen strengen Entwicklungszeitplan hinaus, um die kulturellen und historischen Genauigkeitsbedenken der japanischen Gemeinschaft zu verfeinern und auszuräumen". Letzteres basiert zum Teil auf dem Feedback, das Ubisoft von seinen japanischen Fans erhalten hat. Henderson nennt die Idee, dass Yasuke ersetzt werden würde, einfach "wilde Gerüchte" und sagt, dass es reiner Unsinn ist, aber auf der anderen Seite wird ein Teil der Geschichte und Präsentation des Charakters im Abenteuer überprüft werden.

Henderson schreibt, dass Ubisoft viel davon hätte sehen müssen, bevor das Spiel so kurz vor der Veröffentlichung stand (es sollte nächsten Monat erscheinen), und erwähnt vielleicht das Wichtigste von allen, nämlich Bugs und allgemeine Politur. Er fasst zusammen, dass "das Spiel derzeit noch nicht in dem Stadium ist, in dem es für die Veröffentlichung sein müsste".

Und damit wissen wir es. Die wilden Verschwörungstheorien waren nichts weiter als wilde Verschwörungstheorien, und alles, was das Spiel brauchte, war, entsprechend dem Feedback und etwas ehrlicher TLC - zärtlicher, liebevoller Fürsorge - angepasst zu werden. Am 14. Februar feiert es Premiere für Assassin's Creed Shadows für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.