Bericht: HBO will Paapa Essiedu als Snape in der Harry-Potter-Serie besetzen

Wie Ihnen vermutlich bekannt ist, entwickelt Warner Bros. derzeit eine neue Harry-Potter-Serie in Zusammenarbeit mit der Buchautorin J.K. Rowling.

Das Ziel besteht darin, dass die Serie den Büchern treuer bleibt als die Filme und jede Staffel die Handlung eines Buches abdeckt.

Nun berichtet Deadline, dass HBO erwägt, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Murder on the Orient Express ) als Severus Snape zu besetzen, der in den Filmen ikonisch von der verstorbenen Legende Alan Rickman gespielt wurde. Es sind natürlich keine kleinen Fußstapfen, aber Essiedu hat bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen.

Snape ist einer der beliebtesten und komplexesten Harry-Potter-Charaktere. Er ist das Oberhaupt von Slytherin und eine Schlüsselfigur in der Geschichte. Den Kommentaren nach zu urteilen, scheinen viele von dem Vorschlag überrascht zu sein, da Snape als bemerkenswert blasse Person beschrieben wird und auf dem offiziellen HarryPotter.com zu lesen ist, dass "Professor Snape für sein schlaksiges, schwarzes Haar und seine blasse Haut bekannt ist".

Auf der anderen Seite ist Snape im ersten Buch etwa 30 Jahre alt, während Rickman 20 Jahre älter war, so dass Essiedu in dieser Hinsicht viel näher an der Figur ist.

Auch wenn noch nichts bestätigt wurde, was denkst du, ist Paapa Essiedu die richtige Wahl für die Rolle des Severus Snape?