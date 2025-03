Bericht: Halo Infinite hatte Pläne für jährliche Kampagnen-Updates, riesige neue Multiplayer-Modi

HQ

Halo Infinite sollte uns auf die nächsten zehn Jahre von Halo vorbereiten. Die Idee war, uns eine Rückkehr zum Kern der Franchise zu geben, nachdem Halo 5 mit seiner Geschichte eines abtrünnigen Master Chiefs so weit entfernt schien. Allerdings kühlten die Lüfter bei Infinite recht schnell ab.

Laut einem neuen Video von Reporter Rebs Gaming (via TheGamer) waren die Pläne für Halo Infinite anscheinend viel ehrgeiziger, als wir zunächst dachten. Geplant waren riesige Multiplayer-Modi, darunter der Battle-Royale-Modus, der verworfen wurde.

Das vielleicht Enttäuschendste, was wir verlieren können, als 343 Industries Halo Infinite hinter sich gelassen hat, ist der Mangel an Kampagneninhalten, da wir anscheinend jährliche Aktualisierungen des Inhalts hätten sehen können. Diese Kampagnenerweiterungen hätten den Bedarf an mehr Halo-Story-Inhalten gestillt, ohne dass wir jahrelang auf eine neue Veröffentlichung hätten warten müssen.

Aber wie bei den anderen Plänen für Halo Infinite können wir jetzt diese jährlichen Kampagnen-Updates auf einem Schrotthaufen finden. Wir müssen abwarten, was als nächstes für Halo kommt, aber erwarten Sie nicht viel vom neuesten Spiel der Serie.