Bericht: Halo Infinite 2 war in der Entwicklung auf Slipspace, bevor es abgebrochen wurde

Halo Infinite hatte einen holprigen Start, aber 343 investierte weiterhin Stunden, um sicherzustellen, dass das Spiel im Laufe der Zeit für die Spieler besser wurde. Es ist jedoch klar, dass Xbox in Zukunft etwas mehr von Halo erwartet, wie wir gesehen haben, als ein Großteil des Teams entlassen und der Name von 343 Industries in Halo Studios geändert wurde.

Laut einem neuen Bericht von Rebs Gaming (via Insider Gaming) haben wir nun einige Informationen darüber erhalten, woran 343 gearbeitet haben könnte, bevor es diese großen Änderungen durchgemacht hat. Anscheinend war eine Halo Infinite Fortsetzung in Arbeit, in der Slipspace-Engine von 343.

Allerdings haben die Halo Studios nach den Änderungen begonnen, die Unreal Engine 5 zu nutzen, weshalb der Prototyp für Halo Infinite 2 verworfen wurde.

Es bleibt ungewiss, ob die neuen Halo Studios momentan an Infinite 2 arbeiten oder ob das nächste Spiel eine völlig neue Richtung einschlagen wird.