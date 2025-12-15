Bericht: Half-Life 3 wird ein Launch-Titel für Steam Machines sein

HQ

Viele hatten erwartet, letzte Woche bei den Game Awards etwas über Half-Life 3 zu sehen, aber vom Spiel war nichts zu sehen. Stattdessen hat Mike Straw, leitender Redakteur bei Insider Gaming, im Insider Gaming Weekly Podcast die Deckung über sein Wissen über das Spiel etwas gelüftet.

Er sagt, dass Valve laut seinen Quellen eine Ankündigung zurückhält, da die Situation rund um den starken Anstieg der RAM-Preise unklar ist, was derzeit den Markt betrifft und zweifellos auch den Preis ihrer kommenden Steam Machine beeinflussen wird.

"Es besteht jedoch die Sorge, dass sie noch keine Preisentscheidung getroffen haben, was die Ankündigung von allem anderen zurückhält. Der Grund sind die Preise für PC-RAM. Sie sind um 200 %, 300 % gestiegen, 500 % von dem im Oktober, und es wird nur schlimmer. [...] Am Ende des Tages ist das Spiel echt. Es lässt sich nicht leugnen. Im Moment ist es nur noch ein Wann, nicht ob. [...] Die Steam Machine sollte eigentlich das erste Quartal sein, also Ende des ersten Quartals 2026, aber ich frage mich langsam, ob diese Hardware verdrängt wird." - Mike Straw, leitender Redakteur, Insider Gaming

Da Half-Life 3 als Launch-Titel für Steam Machine geplant ist, macht es keinen Sinn, das Spiel anzukündigen, bevor Valve bereit ist, mit Steam Machine weiterzumachen, das derzeit für das Frühjahr 2026 geplant ist. Aber wie Mike Straw anmerkt, könnte die Situation rund um die RAM-Preise den Start der Steam Machine und nicht zuletzt den Preis beeinflussen. Es ist eine sehr schwierige Zeit, neue Hardware herauszubringen, wenn alles so unsicher ist – fragen Sie einfach Nintendo.

Die gute Nachricht, so Mike Straw, ist, dass Half-Life 3 existiert und es nur eine Frage ist, "wann" und nicht "ob" das Spiel veröffentlicht wird.

Könnte Half-Life 3 dich dazu bringen, eine Steam Machine in Betracht zu ziehen?