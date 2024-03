Bericht: Guild Wars 3 hat grünes Licht erhalten

HQ

Guild Wars 2 kam bereits 2012 heraus, und obwohl das MMORPG seitdem viele Inhalte hinzugefügt hat, haben sich die Fans gefragt, wann oder ob wir ein Guild Wars 3 sehen werden. Wie Money Today (via Wccftech) berichtet, hat die Muttergesellschaft von ArenaNet, NCSoft, dem Projekt grünes Licht gegeben.

ArenaNet arbeitet schon seit einiger Zeit an einem neuen Projekt, aber wir sind uns nicht sicher, ob es sich bei diesem Spiel um Guild Wars 3 handelt. Es würde Sinn machen, dass dieses Spiel die beliebteste IP von ArenaNet ist, aber es ist wahrscheinlich immer noch das Beste, wenn man sich keine Hoffnungen macht.

Auch wenn an Guild Wars 3 bereits gearbeitet wurde, wird es noch Jahre dauern, bis wir das Spiel in die Hände bekommen können. Dann besteht die Möglichkeit, dass grünes Licht bedeutet, dass die Arbeiten gerade erst beginnen, was unser Warten noch weiter verlängern könnte.