Bericht: Grand Theft Auto VI ist immer noch nicht vollständig – eine weitere Verzögerung ist möglich

Als hätte die Welt nicht lange genug auf das nächste Kapitel von Grand Theft Auto gewartet. Es gibt Berichte, die behaupten, dass das sechste (und äußerst erwartete) nummerierte Spiel der Serie IMMER NOCH nicht das ist, was man normalerweise als "inhaltlich abgeschlossen" bezeichnet. Das bedeutet, dass potenziell große Teile der Erfahrung noch fehlen oder sich in aktiver Entwicklung befinden, mit der drohenden Möglichkeit einer weiteren Verzögerung. Etwas, das – natürlich – niemand will, am wenigsten wir Spieler, die sich nach einem weiteren weitläufigen, von Verbrechen geplagten Abenteuer sehnen.

"Das Letzte, was ich gehört habe, war es immer noch nicht vollständig. Das heißt, die Leute waren noch dabei, Dinge fertigzustellen, noch Level und Missionen fertigzustellen."

Die Quelle ist ebenfalls sehr glaubwürdig – Jason Schreier –, der Kontakt zu Quellen hatte, die mit Rockstar in Verbindung stehen. Kurz gesagt, es besteht ein hohes Risiko – angesichts der Anzeichen –, dass der Start erneut verschoben wird. Ein kalkuliertes Risiko natürlich, aber weder Take Two noch die Entwickler wollen ein unfertiges Produkt veröffentlichen, das steht fest.

Rockstar selbst hat sich zu den neuen Informationen noch nicht offiziell geäußert, also nehmen Sie sie mit Vorsicht und einer Portion Besorgnis.

Was denkst du, wird Grand Theft Auto VI wieder verzögert?