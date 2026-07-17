Bericht: Grand Theft Auto VI hat in der ersten Woche der Vorbestellungen 260 Millionen Dollar verdient, könnte zum Start 5 Milliarden Dollar erreichen

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Selbst ohne ein richtiges Gameplay zu zeigen. Auch ohne eine Disc, auf der das Spiel gelesen werden kann. Selbst mit einem Preisschild von 80 Dollar für die Basis-Standard Edition hat Grand Theft Auto VI dennoch hunderte Millionen Dollar an Vorbestellungen eingebracht. Allein aus der ersten Woche auf dem Markt, wenn man den aktuellen Berichten Glauben schenkt.

Während einige Vorhersagen Grand Theft Auto VI bereits 1 Milliarde Dollar Umsatz erzielt hätten, nachdem die Vorbestellungen online gingen, zeigen neue Daten von Newzoo, dass diese Zahl wahrscheinlich nicht genau ist, und vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass in der ersten Woche nach dem großen Vorbestellungsbutton rund 260 Millionen Dollar in der ersten Woche nach dem großen Vorbestellungsbutton für die Fans erzielt wurden. Es wird erwartet, dass diese Zahl während der Vorbestellungsphase immer weiter steigen wird, da Rockstar schließlich seine Marketingkampagne in Gang setzt.

Wenn der Start beginnt, prognostiziert Newzoo, dass Grand Theft Auto VI zwischen 4,5 und 5,2 Milliarden Dollar einbringen könnte. Sie ist außerdem der Meinung, dass Grand Theft Auto VI auf dem besten Weg ist, die Erwartungen zu übertreffen. Selbst am unteren Ende der Skala wird prognostiziert, dass das Spiel allein in der ersten Woche 37 Millionen Einheiten verkaufen könnte. "Selbst bei der konservativsten Lesart, nämlich dass GTA VI stärker startet als jeder andere große Titel in unserem Datensatz, landet es bei einer enormen Zahl nach jedem historischen Maßstab", heißt es im Bericht.

Kein Wunder, dass alle versuchen, Rockstars Start auszuweichen.