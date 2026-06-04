Bericht: God of War: Laufey ist nicht mehr Jahre entfernt, obwohl es bei State of Play kein Veröffentlichungsfenster gibt

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Als letzte Enthüllung bei der PlayStation State of Play-Präsentation dieser Woche gab es einen riesigen Hype und Spekulation rund um God of War: Laufey. Im Gegensatz zu vielen anderen großen Spielen, die ihre Veröffentlichungstermine zusammen mit Gameplay-Enthüllungen, filmischen Trailern und mehr bekommen, sagte God of War: Laufey einfach, dass es "bald" für die PS5 erscheint und sich noch in Entwicklung befindet.

Wenn du darüber nachdenkst, dich bis zum Veröffentlichungstermin des Spiels in eine Kryokammer zu stecken, solltest du damit vielleicht noch warten, denn Bloomberg-Reporter und Insider Jason Schreier hat behauptet, dass God of War: Laufey näher ist, als du denkst. "Ich würde nicht zu viel darin hineininterpretieren, dass God of War: Laufey kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster bekommt – im Gegensatz zu vielen anderen großen Ankündigungen ist diese hier *nicht* Jahre entfernt", schrieb er auf Bluesky.

Es könnte sein, dass God of War: Laufey einfach die für Jahresende geplante große Veröffentlichung verschiebt, nämlich Grand Theft Auto VI. Schreier sagte, dass jedes Spiel versucht, Rockstars Mega-Release als Reaktion auf einen Kommentator zu vermeiden. In einer weiteren Antwort behauptete er auch, dass es früher als 2028 erscheinen würde, also wird es vielleicht, wie bei Fable, diesen Winter streichen, um rechtzeitig zum Frühling nächsten Jahres erscheinen zu können.

Es könnte auch sein, dass God of War: Laufey sich noch kein Veröffentlichungsdatum angibt, damit Sony sich darauf konzentrieren kann, Marvels Wolverine voranzutreiben, das in der unglaublich geschäftigen Phase direkt vor Grand Theft Auto VI angeblich stattfindet.