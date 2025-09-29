Bericht: Glen Powell und Michael B. Jordan führen den Neustart von Miami Vice an

HQ

Es geht langsam heiß her, was das Kino-Reboot von Miami Vice betrifft. Nach der vorherigen Entwicklung, bei der Top Gun: Maverick und F1 Regisseur Joseph Kosinski für die Regie des Projekts gewonnen wurden, macht nun ein Bericht die Runde, der darauf hindeutet, dass zwei der größten und heißesten Namen Hollywoods die Hauptrolle des Streifens spielen werden.

Laut Nexus Point News werden sowohl Glen Powell als auch Michael B. Jordan und für die Hauptrollen in Miami Vice ins Auge gefasst, wobei erwartet wird, dass Powell die Aufgaben von James "Sonny" Crockett und Jordan die Aufgaben von Ricardo "Rico" Tubbs übernehmen, die zuvor von Don Johnson und Michael Thomas gespielt wurden, bzw. in der ursprünglichen TV-Serie.

Wer steckt hinter dem bevorstehenden Reboot von Miami Vice ?

Geplant für die Kinos am 6. August 2027 Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Miami Vice nicht nur einen der derzeit besten Hollywood-Regisseure hinter der Kamera haben, da der Film auch auf einem Drehbuch von Nightcrawler und Dan Gilroy von Andor basiert, die ihrerseits gegenüber einem früheren Entwurf durch Top Gun: Maverick 's Eric Warren Singer verbessert wurde. Obwohl mit der Zeit mehrere Produzenten hinzugefügt werden, ist es für den Moment wichtig zu wissen, dass The Batman Dylan Clark als Produzent neben Kosinski angehängt ist.

Mit viel Talent hinter den Kulissen und potenziell auch vor der Kamera scheint Miami Vice ein unumgänglicher Sommer-Blockbuster zu werden. Freuen Sie sich schon darauf?

