Bericht: Getriebe wird auch von der Embracer Group verkauft

Gestern schloss sich Embracer Group dem verrückten Nachrichtenzyklus dieser Woche an, indem es Gegenstand eines Berichts war, in dem es hieß, dass es Star Wars: Knights of the Old Republic Remake Entwickler Saber Interactive verkauft. Nun, um dies zu ergänzen, hat Kotaku berichtet, dass Gearbox auch vom schwedischen Gaming-Giganten verkauft wird.

Dem Bericht zufolge hielt Randy Pitchford, CEO von Gearbox, Anfang dieser Woche ein Treffen mit Entwicklern ab, um über die Zukunft des Studios zu sprechen, bevor er hinzufügte, dass weitere Informationen im März dieses Jahres folgen würden. So wie es sein wird, war Gearbox anscheinend auf eine von drei Denkweisen festgelegt, bei Embracer zu bleiben, von Embracer verkauft zu werden, sich selbst aufzukaufen und wieder unabhängig zu werden, und nach den neuesten Entwicklungen zu urteilen, scheint die zweite Option beschlossen worden zu sein.

All dies geschieht nur wenige Jahre nach der Übernahme von Gearbox durch Embracer, wobei der Verlagsriese Anfang 2021 inmitten seiner massiven Übernahmewelle 1,3 Milliarden US-Dollar für den amerikanischen Entwickler ausgab. Seitdem hat Embracer mit massiven finanziellen Problemen zu kämpfen, die zuletzt ihren Höhepunkt erreichten, als ein Deal mit dem saudi-arabischen Investmentfonds platzte, ein Deal, der Gerüchten zufolge einen Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar hatte.

Embracer hat diesen Bericht über den Verkauf von Gearbox noch nicht bestätigt oder kommentiert, aber Pitchford teilte ein Statement mit Kotaku und fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt und fühle mich geehrt, dass unser Unternehmen ein Thema von Gerüchten, Spekulationen und Diskussionen ist. Wie immer freuen wir uns darauf, sie zu teilen, wenn wir Projekte ankündigen oder Neuigkeiten mitteilen möchten, während wir hart auf unsere Mission hinarbeiten, die Welt zu unterhalten."

Was glaubst du, hält die Zukunft für den Borderlands Entwickler bereit?