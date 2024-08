Bericht: Gaming-Markt wächst trotz aller Einschnitte weiter

HQ

In den letzten zwei Jahren haben wir versucht, gelinde gesagt, für die Spieleindustrie zu sprechen. Entlassungen, Personalabbau und Schließungen sind zu alltäglichen Schlagzeilen geworden.

Im vergangenen Jahr verloren über 10.000 Menschen ihre Arbeit, und zwischen Januar und Juli dieses Jahres wurden weitere 11.200 Menschen entlassen. Doch trotz dieser düsteren Zahlen wächst der Gaming-Markt, und neue Zahlen zeigen einen Anstieg des weltweiten Umsatzes.

Gamesindustry.biz meldet einen erwarteten Jahresumsatz von 187,7 Milliarden US-Dollar, was sicherlich weniger als erwartet ist, aber immer noch einen Anstieg von 2,1 % im Vergleich zu 2023 bedeutet. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass das PC-Segment am stärksten wachsen wird, was auf schwache Konsolenstarts und die zunehmende Unterstützung für Crossplay zurückzuführen ist.

Es wird erwartet, dass das PC-Segment mit 43,2 Mrd. $ der "Hauptwachstumstreiber" in diesem Jahr sein wird, was einem Anstieg von 4 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Dies ist eine Folge von plattformübergreifenden Veröffentlichungen und einem Mangel an großen Titeln auf der Konsole. Und das, obwohl es mit einem Anteil von 23 % am Gesamtumsatz das niedrigste Segment in Bezug auf die Verbraucherausgaben ist. Mobile wird voraussichtlich 92,6 Milliarden US-Dollar generieren, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und fast die Hälfte des weltweiten Spielemarktes ausmacht.