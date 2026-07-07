Bericht: Game Pass hat Millionen weniger Abonnenten als vor zwei Jahren

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Seit mehreren Jahren ist klar, dass mit Game Pass nicht alles in Ordnung ist. Microsoft hat keine Abonnentenzahlen gemeldet, während die Preise deutlich gestiegen sind. Wie Sie wahrscheinlich wissen, kündigte Xbox-Chefin Asha Sharma gestern an, dass große Entlassungen in den Xbox-Abteilungen anstehen, und gab gleichzeitig zu, dass Game Pass nicht so geliefert hat, wie sie gehofft hatten.

Es ist unklar, wie viele Abonnenten sie heute haben, und viele haben den Dienst nach der großen Preiserhöhung im letzten Herbst verlassen. Als der Preis stattdessen im Frühjahr gesenkt wurde, sagten Xbox-Vertreter, dass die Leute begonnen hätten, zum Game Pass zurückzukehren – allerdings erneut ohne konkrete Zahlen.

Die aktuellste offizielle Zahl stammt aus dem Jahr 2024 und liegt bei 34 Millionen Abonnenten, aber das Wall Street Journal berichtet nun, dass sie derzeit etwa 30 Millionen haben. Wenn diese Informationen korrekt sind, sind die Abonnentenzahlen gesunken, und Game Pass hat in den letzten Jahren eher Abonnenten verloren als gewonnen.

Mit dem nun geplanten Xbox-Reset (einschließlich der bereits erwähnten Entlassungen) wird auch Game Pass voraussichtlich betroffen sein – aber in welcher Hinsicht es so ist, bleibt abzuwarten.