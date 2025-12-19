Bericht: Frühe Testvorführung Supergirl deutet auf einen recht vielversprechenden Film hin.

HQ

Sechs Monate bis zur Premiere und dem ersten Trailer haben DC und Warner nun begonnen, Supergirl zu zeigen, um das Publikum zu testen, was funktioniert und was nicht. Laut zwei prominenten Filminsidern reichen die Kritiken von leicht lauwarm bis positiv.

Cryptic HD Quality schreibt, dass die Leute nicht ganz überzeugt waren, obwohl es kein schlechter Film war, wobei die Hauptfigur (gespielt von Milly Alcock) Lob erhielt, während der Bösewicht als anonymer galt:

"Ja, Supergirl hatte eine Testuntersuchung. Ungefähr 2 Stunden und 5 Minuten. Soweit ich gehört habe, war das Feedback nicht besonders gut, aber es war kein schlechter Film. Manche Szenen glänzten viel mehr als andere. Milly wird für ihr Schauspiel in der Rolle gelobt. Lobo hat zwei Kämpfe. Der Bösewicht ist enttäuschend."

Ein weiterer bekannter Insider, Daniel Richtman, ist jedoch positiver. Nachdem er von mehreren Personen Rückmeldungen erhalten hat, schreibt er kurz über die Vorführung:

"Gestern wurde eine Testvorführung für Supergirl abgehalten, und ich habe von mehreren Leuten nur Gutes gehört."

Wie oben erwähnt, zeigt erstere auch die Laufzeit von zwei Stunden und fünf Minuten an, die sich (und wahrscheinlich) in gewissem Maße ändern kann, da Testscreenings genau zum Zweck der Optimierung durchgeführt werden.

Wer Milly als Kara Zor-El/Supergirl in Aktion erhaschen möchte, kann Superman unter anderem auf HBO Max gesehen werden, wo sie in einer kurzen Szene auftritt. Ansonsten können Sie sich hier den ersten Trailer ansehen, wo wir auch einen kurzen Blick auf Jason Momoa in der Rolle des Lobo bekommen. Der Film feiert am 26. Juni Premiere.