Bericht: Fox-Übernahme war kein gutes Geschäft für Disney

Als Disney vor fast vier Jahren 21st Century Fox oder nur Fox kaufte, war der Deal satte 71,3 Milliarden Dollar wert. Im Vergleich dazu zahlte Microsoft "nur" über 10% so viel für Bethesda (7,5 Milliarden US-Dollar) und Microsofts bevorstehende, riesige Übernahme von Activision Blizzard wird voraussichtlich knapp 69 Milliarden US-Dollar landen.

Das birgt natürlich ein enormes Risiko, und ein neuer Bericht (danke, The Wrap) zeigt nun, dass Covid-19 es Disney unter anderem deutlich schwerer gemacht hat, das Geld für die Übernahme zurückzubekommen. Derzeit wird geschätzt, dass Disney knapp 37% (26 Milliarden US-Dollar) der Gesamtsumme verdient hat, so dass 45 Milliarden US-Dollar zurückbleiben. Es wird angenommen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass einer der Hauptgründe von Disney für den Kauf von Fox darin bestand, seine Marke bei einem erwachsenen Kinopublikum zu stärken, einschließlich der neuen Planet der Affen-Filme. Die Probleme begannen sich jedoch mit Corona und der Tatsache zu häufen, dass sich das kaufkräftige, erwachsene Publikum dann vom Kino abwandte und Streaming-Dienste für die Filmansicht wählte.

Während Avatar: The Way of the Water allein mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt hat, stellt es nur 4,5 Prozent der insgesamt 45 Milliarden US-Dollar dar. Analysten prognostizieren, dass Disney sich daher von nun an verstärkt auf Blockbuster konzentrieren wird – wohl auf Kosten kleinerer Marken. An diesem Horizont haben wir unter anderem Filme wie Avatar 3, 4 und 5, Taika Waititi's Next Goal Wins und Gareth Edwards' (Rogue One) True Love, auf die wir uns freuen können.