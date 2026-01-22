Bericht: Forza Horizon 6 wird im Mai gestartet

HQ

Im Vorfeld der heutigen Xbox Developer Direct tauchen Informationen online auf. Dazu gehört das Veröffentlichungsdatum für Forza Horizon 6, das laut Leaker Billbil-kun (über Dealabs) am 19. Mai sowohl für die Standard als auch für Deluxe Editionen veröffentlicht wird.

Für diejenigen, die warten möchten, wird es auch eine Premium Edition geben, die am 15. Mai spielbereit sein wird. Offenbar wird der Preis des Spiels nicht steigen, aber es wird genauso teuer wie Forza Horizon 5 bei seiner Premiere (£54,99/€69,99 im Jahr 2021), und es wird auch auf Disc für Xbox erscheinen, für diejenigen, die physische Kopien bevorzugen. In den USA hingegen soll der Preis aufgrund eines schwächeren Dollarkurses als beim Erscheinen des fünften Spiels um 10 Dollar steigen.

Die Informationen sind noch nicht offiziell bestätigt, aber Billbil-kun ist zuverlässig und vieles deutet darauf hin, dass dies korrekt ist.