Bericht: Forza Horizon 6 wird einen besseren Start haben als alle seiner Vorgänger

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Wie du weißt, markierte 2005 Forza Motorsport den Beginn der Forza-Reihe, und sie war von Anfang an beliebt, wenn auch noch keine riesige Franchise. Als es jedoch 2012 mit dem Spin-off Forza Horizon expandierte, nahm es richtig Fahrt auf. Heute ist es Horizon, das Forza als Marke definiert und im vergangenenForza Horizon 5 Herbst über 50 Millionen Spieler erreichte.

Trotz dieses unglaublichen Erfolgs erwartet das Analyseunternehmen Alinea Analytics nun Forza Horizon 6 einen noch besseren Start. Diesmal führt uns die Reise nach Japan, wo ein Querschnitt des Landes mit vielen ikonischen Sehenswürdigkeiten, riesigen Städten, Dörfern und Tempeln nachgebildet wurde, um die man fahren kann. Das ist eindeutig verlockend, denn sie schreiben:

"Unsere Schätzungen zeigen, dass Forza Horizon 6 bereits über 500.000 Exemplare auf Steam über einen Monat vor dem Launch verkauft hat."

Dazu kommen 3,3 Millionen Wunschlisten, und insgesamt macht das Spiel das Spiel bereits "zum meistverkauften Forza-Titel auf Steam vor dem Launch, mit noch einem ganzen Monat Rest." Das bedeutet, dass wir, wenn "Playground Games es genau trifft, einen neuen Maßstab für das Renngenre sehen", und sie hören nicht bei ihren Prognosen auf, sondern schließen ab:

"Basierend auf Vergleichen mit anderen bekannten Größen und großen Fortsetzungen erreichen die Vorverkäufe diesen Höhepunkt damit, dass Horizon 6 innerhalb der ersten 24 Stunden 2 Millionen Einheiten auf Steam verkauft hat."

Etwas, das die Zahlen des Spiels weiter steigern wird, ist, dass sowohl China als auch Japan Berichten zufolge deutlich mehr an dem Spiel interessiert sind als in früheren Teilen, was bedeutet, dass sie offenbar eine neue Kundenbasis gefunden haben.

Am 19. Mai, also fast genau in einem Monat, erscheint Forza Horizon 6 sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X (es kommt zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 5) und dann werden wir sehen, ob die Daten von Alinea Analytics standhalten, aber es gibt sicherlich viel, die auf einen wirklich starken Start hindeuten.