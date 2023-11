Bericht: Five Nights at Freddy's bekommt eine Fortsetzung

HQ

Wenn Sie kürzlich einen Ausflug ins Kino gemacht haben, um den Film Five Nights at Freddy's zu sehen, und sich gefragt haben, ob Sie dasselbe in Zukunft mit einer Fortsetzung tun können, haben wir gute Nachrichten für Sie. Denn The Hollywood Handle hat nun berichtet, dass Blumhouses Rekord-Horrorfilm eine Fortsetzung bekommt und dass der ursprüngliche Regisseur an dem Projekt hängt und es erneut leitet.

Es wird erwähnt, dass Emma Tammi die Hauptrolle in der Fortsetzung übernehmen wird und dass die Produktion des Films bereits im nächsten Jahr beginnen soll. Weitere Informationen zum Projekt müssen noch enthüllt werden, was bedeutet, dass wir noch auf Details zu Casting, Crew, Handlung und mehr warten.

Freust du dich auf mehr Live-Action Five Nights at Freddy's?