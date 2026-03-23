Bericht: Firesprite arbeitete einst an einer VR Breaking Bad-Erfahrung

PlayStations Virtual-Reality-Projekt war bestenfalls halbherzig, besonders für das Fortsetzungssystem PS VR2. Dennoch wurden einige Titel für das System entwickelt, darunter Horizon: Call of the Mountain, das von Firesprite entwickelt wurde, einem der wenigen Studios, auf die Sony für VR-Projekte regelmäßig zurückgreift.

Es waren schwierige Jahre für Firesprite, die mit Entlassungen und Spielabsagen konfrontiert wurden, und inmitten einer Zeit der Unsicherheit und Turbulenzen haben die Leute von MP1st eine Untersuchung des Studios abgeschlossen und herausgefunden, dass es einst an einem VR-basierten Breaking Bad-Projekt gearbeitet hat.

Es wird nicht als Spiel betrachtet, da Breaking Bad nicht natürlich einer traditionellen Spielformel entspricht, sondern als VR-Erlebnis bezeichnet wird, das etwa 2017 und 2018 produziert wurde und für das PSVR-System angepasst wurde.

Der Bericht stellt fest, dass es sich um ein "narratives Erlebnis " handelte und dass es "ähnlich wie frühe PlayStation VR-Spiele wie Stranger Things: The VR Experience, kurzlebige Titel, die sich hauptsächlich auf filmische Geschichten konzentrierten" gewesen wäre. Was wir im Projekt hätten sehen können, wurde ein Besuch in Walter Whites Haus und Garten erwähnt, ebenso wurde einige Zeit in der Wüste von New Mexico verbracht.

Ebenfalls erwähnt wurde, dass das Projekt irgendwann 2018 eingestellt wurde, etwa ein Jahr nachdem ein Bericht enthüllte, dass Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan mit Sony Interactive Entertainment an einem namenlosen VR-Projekt arbeitete.

Hättest du dir ein VR Breaking Bad-Projekt angesehen?