Bericht: Far Cry 7 verzögert, Ubisoft lässt traditionelle Far Cry-Formel über Bord

Far Cry 7 Auch bekannt als Blackbird, hätte sein Veröffentlichungsdatum intern von 2025 auf 2026 verschieben können. Das Gleiche gilt für einen Extraktions-Shooter, der ebenfalls von Ubisoft für die Far Cry-IP entwickelt wird und den Codenamen Maverick trägt.

Einem Bericht von Insider Gaming zufolge haben sich Far Cry 7 und Maverick verzögert, weil Ubisoft das Spielerlebnis von Far Cry überarbeiten möchte. Dazu gehören die grundlegende Gameplay-Schleife, Beutesysteme, Inventarsysteme und mehr, die weitgehend überarbeitet werden, um den Spielern ein frisches Gefühl zu geben, wenn sie diese Spiele starten.

Auch die Bewegung wird etwas sein, das sich in diesen Spielen stark verändern wird. Taktisches Sprinten, Springen, Rutschen und mehr werden den Spielern zur Verfügung stehen, um ihnen eine bessere Manövrierfähigkeit zu verleihen. Far Cry wird im Kern immer noch ein Open-World-Shooter bleiben, nur mit einigen hoffentlich großen Änderungen.

Far Cry 7 oder Blackbird bietet auch einen Echtzeit-Countdown für den Spieler, da er seine Familie vor einer Verschwörungstheoretiker-Sekte retten muss, die innerhalb von 24 Spielstunden (was 72 echten Stunden entspricht) Drogen an Tieren und Menschen testet. In Maverick kämpfen die Spieler in den rauen Landschaften Alaskas gegen die Wildnis und gegeneinander.

Es gibt Bedenken bezüglich Maverick, da es anscheinend gemacht wurde, damit Ubisoft dem Extraktions-Shooter-Trend folgen kann. Die Meinungen zu Blackbird bleiben jedoch optimistischer.