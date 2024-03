Bericht: Fallout 4 wird immer beliebter, je näher die TV-Serie rückt

HQ

Die kommende Fallout-Serie auf Amazon Prime sah schon nach dem ersten durchgesickerten Material vom Set vielversprechend aus, und da wir sowohl offizielle Fotos als auch Trailer erhalten haben, ist der Hype noch größer geworden. Und das spiegelt sich anscheinend auch in der Gaming-Welt wider.

In einem neuen Bericht von TrueAchievements, der auf Daten von 2,4 Millionen Xbox-Konten basiert, hat Fallout 4 in letzter Zeit einen großen Schub erhalten. Seit der Veröffentlichung des letzten Trailers am 7. März ist die Zahl der Spieler, die Bethesdas radioaktives Ödland erneut besuchen möchten, um 33 % gestiegen. Neun Jahre nach seiner Erstveröffentlichung gehört es wieder zu den 40 meistgespielten Titeln für Xbox. Fallout 76 verzeichnete ebenfalls einen Anstieg, wenn auch einen geringeren von etwa 6 %.

Wir haben die Situation auf Steam (via SteamDB) überprüft und können nur feststellen, dass es auch dort einen gewissen Anstieg gibt, wenn auch etwas weniger. Vier Tage nach der Veröffentlichung des Trailers wurde die höchste Anzahl gleichzeitiger Fallout 4 -Spieler seit August 2023 verzeichnet.