Bericht: Es kostete Riot eine halbe Milliarde Dollar, Arcane zu machen

HQ

Sie fragen sich vielleicht, warum es so lange gedauert hat, bis Riot Games und Netflix zwei Staffeln Fernsehen rausgeworfen haben, obwohl die erste Staffel von Arcane mit großem Erfolg debütierte. Nun, abgesehen davon, dass man sich die nötige Zeit nimmt, um die Qualität zu liefern, scheint der andere wichtige Faktor die Finanzen hinter dem Projekt zu sein.

Laut Variety wird erwähnt, dass die Produktion von Arcane Riot 250 Millionen US-Dollar pro Saison gekostet hat, was bedeutet, dass die zwei Staffeln den League of Legends -Entwickler massive 500 Millionen US-Dollar kosten werden.

Es wird vermutet, dass dieses teure Unterfangen auch der Grund dafür ist, dass Riot langsam von seinen früher geplanten Plänen abgerückt ist, Fernsehen und Film und andere Formen der Unterhaltung jenseits von Videospielen weiter zu erforschen, und dass es wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor dafür ist, warum Staffel 2 von Arcane die letzte sein wird und warum die Serie nicht für ihren ursprünglich geplanten Fünf-Staffel-Handlungsbogen laufen wird.

In den eigenen Worten von Variety heißt es : "Bei all dem Gerede über seine Bestrebungen hat Riot praktisch nichts vorzuweisen außer 'Arcane', das das Unternehmen laut Quellen etwa 250 Millionen Dollar gekostet hat, um insgesamt über 18 Episoden zu produzieren und zu promoten, was es mit Abstand zur teuersten Zeichentrickserie macht, die jemals im Streaming oder linearen Fernsehen ausgestrahlt wurde."

Der Mitbegründer von Riot, Marc Merrill, hat auf den Bericht von Variety geantwortet und hinzugefügt, dass der reduzierte Aufwand von Arcane nicht bedeutet, dass Riot mit seinem multimedialen Ansatz fertig ist, sondern nur, dass es einen anderen Ansatz verfolgt, indem es dies als Lernerfahrung nutzt.

Merrill fügt hinzu: "Wir hatten nie die Absicht, wie ein traditionelles Studio mit traditionellen Zeitplänen zu arbeiten. Was sich änderte, als wir mehr lernten, waren unsere Erwartungen an uns selbst: Wir erkannten, dass es viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, es richtig zu machen, als wir ursprünglich erwartet hatten, und so haben wir unsere Entwicklungs- und Output-Ziele und Teams in diesem Sinne neu kalibriert."

So oder so, Arcane wird später in dieser Woche in die zweite Staffel starten, wenn die ersten drei Episoden, aus denen Act 1 besteht, am 9. November auf Netflix debütieren. Wöchentlich folgen Acts 2 und 3, die sich jeweils über drei Episoden erstrecken.