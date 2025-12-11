Bericht: Es kostet mindestens 6.000 Dollar pro Sekunde, einen Trailer während der Game Awards zu zeigen

HQ

Die Game Awards beginnen in der Nacht vor Freitag (12. Dezember um 1:00 Uhr BST / 2:00 Uhr MEZ). Die Sendung wird von Geoff Keighley produziert und moderiert, der seit ihrer Einführung jedes Jahr Rekordzahlen geliefert hat.

Wir sehen keinen Grund, warum dieses Jahr anders sein sollte, und die riesige Anzahl von Zuschauern, die warten zu sehen, macht es zu einer goldenen Gelegenheit, Ihre Spiele einem extrem großen Publikum zu präsentieren. Aber... Nichts kommt umsonst.

Kotaku hat nun einen Bericht veröffentlicht, der auf zwei anonymen Quellen basiert und besagt, dass 2025 ein dreiminütiges Video 1 Million Dollar kosten wird (knapp unter 6.000 Dollar pro Sekunde). Wenn das etwas teuer erscheint, können Sie sich mit einer Minute zufriedengeben, die 450.000 $ kostet (allerdings zu einem noch höheren Preis pro Minute). Das bedeutet, dass es etwa doppelt so teuer ist, Ihre Trailer während der Game Awards zu zeigen wie bei Keighleys Gamescom-Show Opening Night Live.

Da die Veranstaltung für die meisten arbeitenden und lernenden Europäer zu einer so ungünstigen Zeit stattfindet, verstehen wir, dass nicht jeder sie live sehen kann. Glücklicherweise wird Gamereactor alles abdecken, was passiert, und darüber berichten, sodass Sie morgens aufholen können – und natürlich alle superteuren Trailer anschauen können.