Bericht: "Es gibt viele Leute bei Xbox, die Game Pass absolut verabscheuen"

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Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Äußerungen von Entwicklern, die Game Pass loben und betonen, dass die garantierte Bezahlung, die Aufmerksamkeit und die größere Spielerschaft sehr vorteilhaft waren und zum Erfolg ihrer Spiele beigetragen haben. Aber... Das heißt aber nicht, dass alle gleichermaßen zufrieden sind, nicht einmal bei Xbox Game Studios.

Zumindest ist das die Überzeugung des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, der in seinem Triple Click Podcast (danke, Windows Central) enthüllt, dass es Xbox-Entwickler gibt, die den Dienst absolut hassen und glauben, dass er den Wert von Spielen zerstört:

"Es gibt viele Leute in der Studioleitung bei Xbox, die Game Pass absolut verabscheuen. [Sie] glauben, dass es den Wert ihrer Spiele zerstört hat, denkt, es habe allen Spielen im Allgemeinen den Wert genommen und sei aus Sicht dieser Leute ein Nachteil für die Spielebranche, weil es Spiele so entwertet."

Viele erwarten, dass Xbox-Chef Asha Sharma den Game Pass grundlegend überarbeitet, aber es stimmt unbestreitbar, dass viele Menschen den Service wirklich mögen, da er ihnen erlaubt, ihren Geschmack zu erweitern und Erlebnisse auszuprobieren, denen sie sonst vielleicht keine Chance gegeben hätten.

Wie siehst du das und was hältst du von Game Pass?